النفط بأدنى مستوى خلال عام

استمرت أسعار النفط بالتراجع الجمعة لتصل لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، في ظل وفرة في المعروض تشهدها السوق النفطية.

وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة الـ 60 دولارا، كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك تراجعا بأكثر من سبعة في المئة إلى 50.6 دولارا.

وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من 5 في المئة إلى 59.3 دولارا.

وقال المحلل في شركة "فوركس تايم" لقمان أوتوناغا إن الأسبوع شهد "هبوطا حادا" لأسعار النفط "مع تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى سنوي بسبب مخاوف مرتبطة بفائض المعروض والنمو العالمي".

وأضاف أن ارتفاع قيمة الدولار ساهم في تفاقم أزمة النفط وأن "الآفاق المستقبلية لأسعار النفط تشير إلى مزيد من التراجع".