أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الثلاثاء أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم البضائع القادمة إلى العراق عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض سعر النفط العراقي المصدر للأردن.

وحسب بيان نشرته وكالة أنباء "بترا" الأردنية، قال عبدالمهدي إن الأردن طلب من العراق، تصدير 10 آلاف برميل من نفط يوميا بسعر برنت مخصوما منه أجور النقل، وسيخفض الأدرن في المقابل، رسوم البضائع المستوردة إلى العراق عبر ميناء العقبة.

وظل ميناء العقبة، الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر، لزمن طويل مسارا كبيرا لعبور الواردات والصادرات العراقية. وظلت عمان لفترة طويلة تعتمد على الخام العراقي بأسعار تفضيلية.

وأشار عبدالمهدي إلى أنه سيلتقي برئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاق قريبا والذي يهدف إلى تحقيق الكثير من التقارب الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار.

وأضاف أن المنطقة الصناعية العراقية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق، لاسيما أن العراق يعمل على تحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.