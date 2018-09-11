النفط يرتفع مع اقتراب عقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء مع اقتراب العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني، رغم جهود واشنطن الرامية لحث كبار الموردين الآخرين على تعويض النقص المتوقع.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.70 دولارا للبرميل، بزيادة 65 سنتا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا إلى 77.75 دولارا للبرميل.

وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لوقف واردات النفط من إيران، ويبدي حلفاء مقربون مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند أيضا علامات على الاستجابة لتلك الضغوط.

وحرصا على عدم ارتفاع أسعار النفط، التقى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع نظيره السعودي خالد الفالح الاثنين في واشنطن.

وسيلتقي بيري مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس في موسكو.

وتشجع إدارة الرئيس دونالد ترامب كبرى الدول المنتجة للنفط على الحفاظ على إنتاجها مرتفعا قبل فرض العقوبات الجديدة.