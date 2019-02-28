النفط يرتفع 2% مع انخفاض مخزونات أميركا

ارتفعت عقود النفط الآجلة بنحو اثنين بالمئة الأربعاء بعد أن هبطت مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع، وبعد أن بدت السعودية غير مذعنة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوبك للحيلولة دون زيادة الأسعار.

وهبطت مخزونات الخام الأميركية 8.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.18 دولار، أو ما يعادل 1.8 بالمئة، لتبلغ في التسوية 66.39 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأميركي الآجلة 1.44 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتبلغ في التسوية 56.94 دولار للبرميل محققة أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في نحو أربعة أسابيع.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفاءها "يأخذون الأمور ببساطة" ردا على تغريدة من ترامب الاثنين دعا فيها المنظمة لتخفيف قيودها على إنتاج الخام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام الحالي، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بداية من يناير كانون الثاني لتحاشي تنامي فائض عالمي، خاصة في ظل طفرة الإنتاج الأميركي.