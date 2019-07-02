النمسا تحظر التدخين في المطاعم والحانات

حظر برلمان النمسا الثلاثاء التدخين في الحانات والمطاعم، بعد أن كانت الحكومة اليمينية قد سمحت به في السابق.

وكان قرار الحكومة السابقة قد أثار غضب دعاة الحفاظ على الصحة وأثار ذهول سائحين يريدون قضاء أمسيات خالية من التدخين في النمسا.

وقالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي باميلا رندي-فاغنر إنه "أمكن أخيرا تمرير قانون سيحسن حياة النمساويين".

وأشاد ناشطون في مجال الصحة بقرار البرلمان الذي من المقرر أن يبدأ سريانه في نوفمبر المقبل.

وتتولى الأمور في النمسا حاليا حكومة تسيير أعمال من الموظفين المدنيين لحين إجراء انتخابات برلمانية يتوقع على نطاق واسع أن تكون في سبتمبر المقبل.