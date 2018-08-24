'يتصرف مثل أنثى'.. النمسا ترفض طلب لجوء عراقي

رفضت السلطات النمساوية طلب لجوء تقدم به شاب عراقي، قالت إنه ادعى "كذبا" أنه هرب من بلده بسبب ميوله الجنسية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية الجمعة.

وقالت السلطات إن الشاب تظاهر بالمثلية، وكان يتصرف مثل الأنثى، فيما انتقدت جماعات حقوق المثليين تبرير السلطات لقرار الرفض، وهو الثاني من نوعه في فترة قصيرة.

وفي الأسبوع الماضي، رفض مسؤول في مقاطعة النمسا السفلى طلب لجوء قدمه رجل أفغاني قال إنه مثلي، حيث برر المسؤول قراره بالقول إنه مشية الرجل وسلوكه وملابسه لا تشير إلى المثلية.

وأعلنت سلطة اللجوء النمساوية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المسؤول عن القرار بحق طالب اللجوء الأفغاني.