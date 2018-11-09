النمسا تشتبه بضابط تجسس لروسيا

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في مؤتمر صحافي الجمعة أن السلطات تشتبه في أن ضابطا متقاعدا برتبة كولونيل في الجيش قد تجسس لحساب روسيا لعدة عقود.

وقال كورتز إنه يُشتبه في أن الكولونيل بدأ العمل مع الاستخبارات الروسية في تسعينيات القرن الماضي واستمر حتى 2018.

واستدعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل القائم بالأعمال الروسي في فيينا على خلفية القضية وألغت زيارة مقررة إلى روسيا، بحسب كورتز.

كورتز أكد أنه في حال "تأكيد مثل هذه الحالات، إن كانت في هولندا أو في النمسا، فإن ذلك لا يمكنه أن يسمح بتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وكان كورتز يشير بذلك إلى قيام هولندا بطرد أربعة عملاء استخبارات روس في نيسان/أبريل للاشتباه بأنهم خططوا لشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وشدد كورتز أن "التجسس الروسي في أوروبا غير مقبول ويجب أن يُدان".

وقال وزير الدفاع النمساوي ماريو كوناسيك في المؤتمر الصحافي إن القضية تكشفت "قبل بضعة أسابيع" إثر معلومات من وكالة استخبارات أوروبية أخرى.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن الوزارة ستستدعي الجمعة السفير النمساوي لدى موسكو في أعقاب إعلان فيينا عن الاشتباه بأن كولونيلا في الجيش النمساوي تجسس لحساب روسيا لعدة عقود.