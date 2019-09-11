"النموذج الليبي".. ترامب يتحدث عن أسباب إقالة بولتون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي الثلاثاء، "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحافي، أن بولتون "لم يكن منسجما مع أعضاء في الإدارة أعتبرهم مهمين"، لكنه أشار إلى أنه هو كان منسجما مع مستشاره إلى حين "أقدم على أخطاء كبيرة خصوصا عندما تحدث عن النموذج الليبي".

واعتبرت بيونغ يانغ حديث بولتون عن "النموذج الليبي" للتعامل معها، إشارة على احتمال أن يكون مصير قيادتها شبيها بنهاية الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقال ترامب إنه لا يلوم زعيم كوريا الشمالية لرفضه التعامل مع بولتون، واعتبر تصريح الأخير حول "النموذج الليبي بأنه كارثة"، دفعت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع بيونغ يانغ إلى الوراء.

وكان بولتون قد صرح الربيع الماضي، بأن ليبيا يمكن استخدامها كنموذج للطريقة التي يمكن من خلالها إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ما دفع بيونغ يانغ حينها إلى التهديد بوقف المحادثات. وناقض ترامب بعدها مستشاره عندما صرح بأن "النموذج الليبي ليس النموذج الذي لدينا على الإطلاق عندما نفكر بكوريا الشمالية".

وعلى الرغم من حديثه عن انسجامه السابق مع بولتون، سخر ترامب من جهة أخرى من بولتون لدوره في شن الولايات المتحدة حربا على العراق. وقال "جون رجل قوي. إنه قوي لدرجة أنه ورطنا في العراق".

وكانت هناك خلافات بين ترامب وبولتون حول العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما فيها كوريا الشمالية وإيران.

وأردف أنه سيعلن الأسبوع المقبل الشخص الذي سيختاره لتولي منصب مستشار الأمن القومي، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لديه خمسة مرشحين "يجري بحث ملفاتهم" من دون أن يكشف عن أسمائهم.