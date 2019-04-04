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الكونغرس يصوت لإنهاء دعم الحرب في اليمن

مبنى الكونغرس الأميركي

وافق الكونغرس الأميركي الخميس على قرار يحض فيه الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري أميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بغالبية 274 صوتا مقابل 175 لصالح النص الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس ترامب الذي من المتوقع أن يستخدم حق النقض ضده.

وتمر الحرب في اليمن حاليا بعامها الخامس، وقد أودت بحياة الآلاف وأدت إلى دفع الملايين إلى حافة المجاعة. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت الوضع في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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