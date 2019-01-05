النواب الأميركي يعلق على احتجاجات السودان

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وزير الخارجية مايك بومبيو لاتخاذ إجراء بشأن أزمة حقوق الإنسان في السودان، على خلفية التظاهرات التي اجتاحت ذلك البلد منذ أكثر من أسبوعين.

وطالب النائب الديمقراطي إنغل، بومبيو في رسالة الجمعة بمعلومات حول الكيفية التي تعتزم بها الوزارة الاستجابة لـ "القمع العنيف" للمتظاهرين من قبل الحكومة السودانية "خاصة في ظل الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر بين الولايات المتحدة والسودان والذي يضع حقوق الإنسان أولوية في العلاقات الثنائية".

وقال إنغل أنه متفاجئ من أن "الولايات المتحدة لم تكن تتخذ موقفا أقوى تجاه التصرفات الأخيرة لقوات الامن السودانية والتي كانت عنيفة للغاية".

ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وقتل 19 شخصا على الأقل منذ بداية الاحتجاجات، بحسب السلطات السودانية، في حين قدرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات بـ 37 قتيلا.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم رفع الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان.