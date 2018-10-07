النواب البحريني يوافق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب البحريني الأحد على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت دول المجلس قد توصلت في حزيران/يونيو 2016 إلى اتفاق بتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة، في إطار تصديها لانخفاض أسعار النفط.

ويأتي الإجراء الأخير في إطار مساعي المملكة لإصلاح المالية العامة للبلاد التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع أيضا الدينار البحريني للهبوط إلى أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.

وتأتي الخطوة قبل انتخابات برلمانية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ عام 2011.

وبدأت السعودية تطبيق الضريبة المضافة أول أيام 2018 على سلع وخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل وتأجير العقارات التجارية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات وغيرها.

وفي الإمارات، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بداية العام الجاري فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة أيضا على البنزين والمشتقات النفطية وأسطوانات الغاز والاتصالات بداية من الأول من كانون الثاني/يناير.

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