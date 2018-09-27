البرلمان العراقي يعقد جلسته الثالثة وسط دعوات لإقالة وزراء

عقد مجلس النواب العراقي الخميس جلسته الثالثة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 226 نائبا.

وتضمن جدول أعمال الجلسة تسمية مقررين اثنين للبرلمان، والتصويت على قرارات بشأن محافظة البصرة إلى جانب تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة.

واستبق النائب عن ائتلاف سائرون صباح طلوبي العكيلي الجلسة بالتعقيب على توجيهات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنقل قائد عمليات البصرة كامل الشمري من منصبه، واصفا تلك الخطوة بالاستباقية "بعد عزمنا على التصويت على إقالته في جلسة اليوم".

وقال العكيلي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) إن جلسة اليوم سيتم فيها التصويت على إقالة وزراء الصحة عديلة حمود والإعمار آن نافع، والموارد المائية حسن الجنابي، مؤكدا أن مجلس النواب "سيصوت على إقالة أي وزير يثبت تقصيره".

وأيد النائب من تحالف سائرون جواد الموسوي تصريحات العكيلي وقال في مؤتمر صحافي "إن البصرة تعاني من سوء الخدمات الطبية، والفساد في وزارة الصحة وصل إلى مستويات قياسية لا يتحملها أي مواطن".

وكان العبادي قد وجه في بيان صادر عن مكتبه "بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

ويأتي نقل الشمري بعد أسابيع من المظاهرات الدامية التي شهدتها البصرة ومحافظات أخرى احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.