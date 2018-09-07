النواب: جلسة خاصة لمناقشة الوضع في البصرة

أعلن مجلس النواب العراقي الجمعة أنه سيعقد جلسة خاصة السبت لمناقشة الوضع في البصرة، التي تشهد احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أن الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي لبغداد.

وقال البيان إن الجلسة ستناقش "المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب حتى الأحد المقبل لعقد جلسة طارئة لحل الأزمة.

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