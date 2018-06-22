'النواب' يرجئ التصويت على قانون الهجرة

أرجأ مجلس النواب الخميس مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة بعد أن فشل المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الحصول على الدعم الكافي لتمريره.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد توقع قبل التوصيت عدم تمرير المشروع بسبب عدم وجود أصوات كافية من النواب الجمهوريين.

ومن المتوقع إعادة التصويت الأسبوع المقبل، بحسب النائب الجمهوري جيف دنهام.

ولم يتفق النواب خلال جلسة الخميس على تسوية لقضايا أساسية تتعلق بهذا الملف. وقال نواب جمهوريون للصحافيين إن بعض المشرعين طالبوا بإلزام الشركات باستخدام نظام إلكتروني يكشف عما إذا كان المتقدمون لوظائف يقيمون بشكل شرعي في الولايات المتحدة، وطلب آخرون إدخال تحسينات على تأشيرات عمال المزارع.

وحتى مع نجاح الجمهوريين في تمرير المشروع في مجلس النواب، من المتوقع أن يرفض الديموقراطيون المشروع في حال انتقاله إلى مجلس الشيوخ، بسبب معارضتهم لتقليص عدد المهاجرين الشرعيين، واشتراطهم تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك بحل مشكلة الأشخاص المشمولين في برنامج DACA أي الذين أتوا إلى البلاد بشكل غير شرعي وهم أطفال.

وقال النائب توم كول إنه ظهرت خلافات في جلسة الخميس بشأن ما إذا كان يتعين توفير حماية لهم من الترحيل.