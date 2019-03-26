النواب يفشل في تخطي فيتو ترامب

فشل مجلس النواب الأميركي الثلاثاء في الحصول على الأصوات الكافية لتجاوز قرار النقض (فيتو) الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب اعتراضا على قانون كان الكونغرس قد صوت عليه لإيقاف حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وصوت 248 نائبا لصالح تجاوز الفيتو فيما صوت 181 بالرفض.

واحتاج القرار إلى دعم ثلثي أعضاء مجلس النواب. ومع عدم حصول القرار على الدعم الكافي يبقى قرار النقض الرئاسي ساريا.

وكانت وزارة الدفاع (بنتاغون) أعلنت الاثنين أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح بصرف مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك لمواجهة ما يعتبره أزمة مهاجرين غير شرعيين.