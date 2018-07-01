النووي السعودي.. من يفوز بعقد بناء أول مفاعل؟

قالت كوريا الجنوبية الأحد إن مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) أصبحت ضمن قائمة قصيرة وضعتها السعودية لمنح عقد بناء أول مفاعل نووي في المملكة الخليجية.

وأوضحت الوزارة في بيان "أخبرنا الجانب السعودي، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو دخلت القائمة القصيرة لمشروع نووي في السعودية".

وتضم القائمة أيضا الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا، حسبما كشفت الوزارة الكورية.

ومن المتوقع أن تختار السعودية العام الجاري عبر مناقصة، الجهة الفائزة بعقد بناء مفاعلين نويين تسعى من خلالهما لتنويع مصادر الطاقة.