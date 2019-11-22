النيران تشتعل في "مجسم الثورة" اللبنانية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا للنيران وهي تشتعل في مجسم يعبر عن ثورة اللبنانيين في ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

واتهم البعض أشخاصا مجهولين بإلقاء مواد حارقة على "مجسم الثورة" ما أدى إلى اشتعال النيران فيه بحسب ما تظهره المشاهد المصورة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شبانا كانوا في خيم الاعتصام حاولوا إخماد النيران المجسم لكنهم فشلوا بعد أن ازداد اشتعالا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن حول الموضوع.

وعبر معلقون عن غضبهم إزاء "حرق" المجسم معتبرين أنه يدل على مدى امتعاض بعض الجهات من ثورة اللبنانيين.







