المتوسط يبتلع مزيدا من الجثث في ظل صراع المسؤوليات

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

بعد ساعات من محاربة الأمواج قرب السواحل الإيطالية، رأى المهاجرون التائهون على متن قارب مطاطي سفينة تجارية تحمل العلم التونسي تمر بالقرب منهم.

أخذوا يلوحون لعلها تنقذهم من الموت.

ورغم أن السفن التي تحمل مهاجرين تخاطر بغلق الموانئ الأوروبية أمامها، تجرأت السفينة وأنقذت حوالي 40 مهاجرا من مصر ودول إفريقية أخرى.

لكن حدث ما كانت تخشاه، ورفضت مالطا استقبال السفينة، فاتجهت إلى الموانئ الإيطالية التي رفضت أيضا، ثم رفضت فرنسا، فعادت السفينة إلى تونس، حيث لا يزال ركابها عالقين على بعد 12 ميلا من الساحل.

ومنذ عشرة أيام تنتظر السفينة السماح لها بالرسو في الموانئ التونسية وإنزال المهاجرين، لكن السلطات التونسية تمتنع للمرة الأولى عن الموافقة، "كرد فعل على سياسة فرض الأمر الواقع وعقاب المهاجرين وكذلك عقاب كل من يساهم في الإنقاذ التي تنتهجها أوروبا"، حسب ما يقوله المكلف بملف الهجرة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"موقع الحرة".

أوروربا تغلق أبوابها

وبن عمر هو أحد الذين يطالبون الدولة التونسية بالسماح للسفينة بالرسو استثنائيا واستقبال المهاجرين، مشيرا إلى أن "أوروبا تضغط على تونس من أجل الموافقة على إقامة مراكز إيواء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، وإعادتهم إلى تونس بدلا من استكمال الرحلة إلى أوروبا، وذلك بحجة أنها الموانئ الأقرب جغرافيا".

وقُتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 82 مهاجرا أغلبهم تونسيون كانوا على متن سفينة مكتظة بالمهاجرين غرقت قبالة السواحل التونسية الشهر الماضي.

وتشهد أوروبا جدلا حول المسؤولية عن إنقاذ المهاجرين الذين يستخدمون القوارب المطاطية للوصول إلى أوروبا عبر سواحل ليبيا، والدفع باتجاه تحميل خفر السواحل الليبي هذه المسؤولية.

وتتخوف منظمات دولية من تسبب ذلك في إزهاق مزيد من أرواح المهاجرين، في ظل اتهامات لخفر السواحل الليبي باستخدام القوة وإطلاق النار على القوارب.

ووصل 45.700 طالب لجوء ومهاجر إلى السواحل الأوروبية بعد عبور البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو أقل من نصف العدد المسجل في 2017.

وانخفض العدد بنسبة 95 في المئة منذ 2015، كما ورد في وثيقة لقمة الاتحاد الأوروبي، ووفقا لإحصائيات وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تزايد حالات غرق المهاجرين

تلعب المنظمات غير الحكومية دورا أساسيا في إنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر إذ أنها نفذت حوالي 40 في المئة من عمليات الإنقاذ بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ أبريل من هذا العام للأشخاص الذين تم إنزالهم في إيطاليا، ومن بينهم أشخاص أنقذتهم أولاً سفن عسكرية وتجارية ونُقلوا في وقت لاحق إلى سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية، لكن في الآونة الأخيرة انتقد مسؤولون إيطاليون بواخر حربية إيطالية لأنها أنقذت مهاجرين في عرض البحر.

"هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير الأربعاء إن "جهود الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات الإنقاذ والتردد بشأن أماكن نزول الأشخاص الذين تم إنقاذهم، مدفوعة بنهج إيطاليا المتشدد ومقاربتها القاسية، تؤدي إلى مزيد من الوفيات في البحر ومعاناة أكبر في ليبيا" متهمة تلك الدول بإعاقة جهود المنظمات الدولية التي تنشط في مجال إنقاذ المهاجرين.

ووفا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقي ما يقدر بـ 600 شخص مصرعهم أو فقدوا في حزيران/يونيو فقط، في وسط المتوسط -بين ليبيا/تونس، وإيطاليا/مالطا-، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 1100 شخص، بالرغم من انخفاض عدد المتوجهين إلى أوروبا عبر البحر بشكل كبير.

خفر السواحل الليبي متهم

يعقد الاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة على خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، لكن خفر السواحل الليبي متهم بإساءة معاملة المهاجرين، بل والقضاء عليهم.

وقال رمضان بن عمر لـ"موقع الحرة" إن السلطات الإيطالية فرضت كل القيود الممكنة للتخلص من عبء المهاجرين، بحيث سمحت لخفر السواحل الليبي بتوسيع مساحته الجغرافية في البحر، ليمنع سفن الإنقاذ أو يضايقها، في مقابل الاستفادة من مساعدات كبرى من إيطاليا.

وأشار بن عمر إلى أن السلطات الإيطالية نفسها منعت سفن الإنقاذ من الوصول إلى موانئها مثلما حدث مع سفينة (كواريوس).

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة "أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع السفن، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، العاملة في البحر الأبيض المتوسط، على أنها يجب أن تحترم القانون ويجب ألا تعرقل عمل خفر السواحل الليبي".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات خفر السواحل الليبي تفتقر إلى القدرة على ضمان عمليات بحث وإنقاد آمنة وفعالة.

وقالت المنظمة الأربعاء إنها أجرت مقابلات مع قوات خفر السواحل الليبي وعشرات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في أربعة مراكز احتجاز رسمية في طرابلس، وزوارة، ومصراتة، وادعى طالبو اللجوء والمهاجرون والمحتجرون إساءة المعاملة من قبل الحراس والمهربين، وأفاد بعضهم بأن قوات خفر السواحل تصرفت بعدوانية خلال عمليات الإنقاذ في البحر.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد ارتفع عدد الأشخاص المحتجزين في ليبيا نتيجة زيادة عمليات قوات خفر السواحل الليبي إلى 9300 شخص يوجدون في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا، بينما لا توجد أرقام متاحة عن المحتجزين في المراكز غير الرسمية التي تديرها جماعات مسلحة، أو المهربون، أو تجار البشر.

وقال العميد محمد بشر، رئيس "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" في ليبيا، لـ"هيومن رايتس ووتش" في 12 يوليو/تموز إن 8672 شخصاً كانوا في مراكز احتجاز رسمية، مقابل 5200 في مايو/أيار.

وفي 5 تموز/ يوليو الجاري قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني للصحافيين بعد محادثات مع أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء الليبي إن "إيطاليا تريد إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لمساعدتها على مكافحة مهربي البشر ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا".

وسالفيني هو زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المناهض للهجرة، ووضع الهجرة على رأس جدول أعماله السياسي ما ساعد على الدفع بحزبه إلى سدة الحكم.

ودافعت وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا عن تشدد بلادها إزاء المهاجرين، وقالت للصحافيين لدى عودتها الى روما بعد إجراء محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج إن "الهجرة غير المنضبطة والإرهاب وجهان لعملة واحدة".

وأضافت "هناك خطر بأن يصل الجهاديون (الى أوروبا) عن طريق الهجرة غير الخاضعة للرقابة ولهذا السبب سنوفر لليبيين كل الدعم اللازم لزيادة قدرتهم على العمل" في هذا المجال".

عمليات الإنقاذ في خطر

ونشرت منظمة برو أكتيفا أوبن آرمز الإسبانية لمساعدة المهاجرين، مقطع فيديو في 17 يوليو الجاري، ظهر فيه جثث طفل وامرأتين تطفو على سطح البحر، متهمة خفر السواحل الليبي بالتخلي عن إنقاذهم.

وأضافت المنظمة في تغريدة لها على تويتر "أن كل حالة وفاة هي نتيجة مباشرة لسياسة إيطاليا المتشددة".

وكان خفر السواحل قد اعترض القارب وعلى متنه 158 شخصا ونقل معظمهم إلى الساحل حيث تلقوا المساعدة، وعندما اتضح أن المرأتين والصبي لا يريدون الصعود إلى سفينة خفر السواحل دمر الليبيون القارب وتركوا الثلاثة عالقين وسط الحطام، بحسب المنظمة.