الهجوم التركي.. فيديو يوثق لحظة سقوط قذيفة قرب مدنيين بسوريا

نشرت وكالة أنباء كردية، الأربعاء، شريط فيديو يرصد استهداف مدنيين في شمال سوريا، خلال قصف تركي تزامن مع بدء العملية التركية في المنطقة الحدودية.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته وكالة أنباء "هاوار" على موقع يوتيوب تحت عنوان "استهداف الاحتلال التركي للمدنيين"، قذيفة تستهدف مجموعة من المدنيين في منطقة مكشوفة.

وحسب اللقطات، سقطت القذيفة على بعد أمتار قليلة من مجموعة من الأشخاص المدنيين، الذين ارتموا أرضا دون أن يتضح مصيرهم.

وأظهرت لقطات أخرى نشرتها وكالات أنباء، بينها رويترز، منازل تحترق من جراء القصف التركي وطائرات حربية تقلع من قاعدة في ديار بكر لشن غارات على الشمال السوري.

وكان الهجوم التركي بدأ بغارات جوية استهدفت بلدة رأس العين ومحيطها، ثم طال قصف مدفعي مدناً وقرى عدة على طول الشريط الحدودي، في المنطقة التي تأمل أنقرة إقامة "منطقة أمنة" فيها تعيد إليها اللاجئين السوريين لديها.

وطال القصف، وفق قوات سوريا الديموقراطية، "مواقع عسكرية ومدنية في قرى في تل أبيض وسري كانيه (رأس العين) والقامشلي وعين عيسى".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العملية التركية أسفرت حتى الآن عن مقتل 11 شخصا، بينهم 8 مدنيين.

وأفاد عن نزوح آلاف المدنيين من منطقة رأس العين وريف تل أبيض، باتجاه مناطق مجاورة لا يشملها القصف التركي.

و

ورصدت اللقطات سحب دخان تتصاعد من رأس العين إثر بدء القصف، وعشرات المدنيين من رجال ونساء وأطفال لدى فرارهم عبر سيارات وشاحنات صغيرة أو سيراً على الأقدام مع أطفالهم وأمتعتهم.

وحذرت منظمة العفو الدولية الأربعاء أطراف النزاع من استهداف المدنيين. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف إن "تركيا ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصف، الأربعاء، العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".

وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم"، مشددا على أن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".

وذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، أن الدول الأوروبية في مجلس الأمن طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا.

وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقا للمصادر.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي، جيري ماتيوس ماتجيلا، دعا تركيا، صباح الأربعاء، إلى "تجنب المدنيين" و"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".