برلمان الهند: الطلاق الفوري لدى المسلمين غير دستوري

أقرت الغرفة الأدنى في البرلمان الهندي مشروع قانون لتنفيذ حكم للمحكمة العليا يعتبر ممارسة المسلمين للطلاق الفوري غير دستورية.

وغادر حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة الكبرى الأخرى القاعة الخميس احتجاجا على الحكم بالسجن ثلاث سنوات لزوج طلق زوجته بهذه الطريقة.

ولم يكن في مشروع القانون توضيح حول نفقة الزوجة إذا ما سجن الزوج بسبب الطلاق الفوري.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا تملك أغلبية في الغرفة الأعلى بالبرلمان، وسوف تحتاج إلى دعم المعارضة لكي تقر مشروع القانون ليصبح قانونا.

وقضت المحكمة العليا بأن السماح للرجال المسلمين بالنطق بكلمة الطلاق بالعربية ثلاث مرات لا يعد دستوريا.