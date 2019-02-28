باكستان تعاقب الهند سينمائيا

منعت السلطات الباكستانية عرض أي أفلام هندية في دور العرض والقنوات التليفزيونية الباكستانية.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان إثر مناوشات عسكرية، كان آخرها إسقاط إسلام أباد مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل المجال الجوي الباكستاني في كشمير.

وتصاعدت الأجواء بين الهند وباكستان دراماتيكيا الأربعاء، بعد هجوم انتحاري وقع في كشمير الهندية قبل نحو أسبوعين وأسفر عن مقتل 40 عسكريا.

وكتب وزير الإعلام الباكستاني فواد حسين عبر حسابه على تويتر، تغريدة يعلن فيها منع الأفلام الهندية في باكستان.

وقال فواد في تغريدته "قاطعت جمعية العارضين السينمائيين المحتوى الهندي، لن يتم إصدار أي فيلم هندي في باكستان."

وأوضح وزير الإعلام في تغريدته أن هيئة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية ستعمل لمنع عرض إعلانات حملة "صنع في الهند".

