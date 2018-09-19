الهند تحظر الطلاق بالثلاث

أقرت الحكومة الهندية الأربعاء مرسوما لتنفيذ حكم صادر عن محكمة عليا، يلغي ممارسة المسلمين التي تسمح للرجال بالطلاق على الفور.



وجاء قرار الحكومة بعد أن فشلت في الحصول على موافقة البرلمان الهندي بعد عام من حكم المحكمة بأن ممارسة "الطلاق بالثلاث" انتهكت الحقوق الدستورية للنساء المسلمات.

وتسمح القوانين الهندية للرجال بالطلاق بمجرد نطق الكلمة العربية "طالق" ثلاث مرات وليس بالضرورة على التوالي، ولكن في أي وقت، وبأي وسيلة بما في ذلك الهاتف أو رسالة نصية أو منشور وسائل الإعلام الاجتماعية.



وقال وزير القانون رافي شانكار براساد إن ما يقرب من 22 دولة، بما في ذلك باكستان وبنغلادش المجاورتان، منعت هذه الممارسة وناشدت المعارضة الموافقة على مشروع قانون حماية المرأة المسلمة.

