الهند تختبر سلاحا مضادا للأقمار الصناعية

قالت الهند إنها نجحت في اختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية، وهو إعلان غير متوقع قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة في البلاد.

وذكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة الأربعاء أن علماء هنودا دمروا في وقت سابق قمرا صناعيا في مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ، ما يظهر قدرة الهند باعتبارها "قوة فضائية" إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وهذا الإعلان هو أحدث محاولة من مودي لاستعراض القوة العسكرية الهندية حيث يسعى حزبه للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ في الحادي عشر من إبريل/ نيسان المقبل.

وعقب مقتل 40 جنديا هنديا بتفجير انتحاري في فبراير/ شباط الماضي بكشمير، قالت الهند إنها ردت بـ "ضربة جراحية" على معسكر إرهابي في باكستان.

وبعد مناوشات جوية، أسقطت باكستان مقاتلة هندية تعود إلى الحقبة السوفيتية، ما دفع نيودلهي للتدقيق في معداتها العسكرية القديمة.