لماذا رفضت الهند مساعدة إماراتية بـ 100 مليون دولار؟

رغم خسائر قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، إثر فيضانات في ولاية كيرالا جنوب البلاد، أوقعت أكثر من 400 ضحايا، رفضت الهند الأربعاء عرضا من الحكومة الإماراتية بتقديم مئة مليون دولار لمساعدة المنكوبين.

وخلفت الفيضانات الموسمية أكثر من 400 ضحية وشردت نحو 1,2 مليون شخص يقيمون حاليا في مخيمات.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن الحكومة وتماشيا مع السياسة القائمة فإنها "تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية".

وتابعت الوزارة أن الأموال الخارجية يمكن أن يتم التبرع بها حصرا من أشخاص من أصول هندية، أو من شركات هندية تعمل في الخارج.