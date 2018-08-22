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لماذا رفضت الهند مساعدة إماراتية بـ 100 مليون دولار؟

لقطة جوية توضح طريقا مغمورا جزئيا في منطقة غمرتها المياه في ولاية كيرالا في جنوب الهند

رغم خسائر قدرت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، إثر فيضانات في ولاية كيرالا جنوب البلاد، أوقعت أكثر من 400 ضحايا، رفضت الهند الأربعاء عرضا من الحكومة الإماراتية بتقديم مئة مليون دولار لمساعدة المنكوبين.

وخلفت الفيضانات الموسمية أكثر من 400 ضحية وشردت نحو 1,2 مليون شخص يقيمون حاليا في مخيمات.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن الحكومة وتماشيا مع السياسة القائمة فإنها "تلتزم تلبية احتياجات الإغاثة وإعادة التأهيل عبر الجهود المحلية".

وتابعت الوزارة أن الأموال الخارجية يمكن أن يتم التبرع بها حصرا من أشخاص من أصول هندية، أو من شركات هندية تعمل في الخارج.

الفيضانات أودت بحياة أكثر من 400 شخص الأيام الماضية
الفيضانات أودت بحياة أكثر من 400 شخص الأيام الماضية

ولدى الهند سجل في رفض المساعدات الخارجية بعد الكوارث، فقد رفضت المساعدات الخارجية بعد تسونامي 2004.

وقال خبراء إن الحكومات الهندية تريد أن تثبت قدرتها على التعامل مع أي حالة طوارئ من تلقاء نفسها.

ولم تذكر الهند على وجه التحديد العرض الإماراتي مؤكدة فقط أنها "تقدر بعمق العروض من عدة دول، بما في ذلك من حكومات أجنبية، للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل بعد الفيضانات المأساوية".

كما وعدت حكومة جزر المالديف بتقديم أموال من أجل الفيضانات.

ومن المرجح أن يثير رفض المساعدات جدلا سياسيا.

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