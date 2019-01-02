الهند.. 'جدار نسوي' ضد التمييز الجنسي

شكلت ملايين السيدات في جنوب الهند "جدارا نسويا" امتد لمسافة تزيد عن 600 كيلومتر عبر الطرق السريعة الثلاثاء، احتجاجا على التمييز بين الجنسين.

وشهدت ولاية كيرالا تنظيم سلسلة بشرية ضد المتظاهرين المحافظين الذين منعوا دخول النساء في سن الحيض إلى معبد ساباريمالا، أحد أكبر المواقع المقدسة لدى الهندوس في العالم، في تحد لحكم صدر مؤخرا عن محكمة الهند العليا.

وقال الحزب الشيوعي الهندي، الذي يحكم ولاية كيرالا، إن احتجاج الثلاثاء استقطب نحو 5.5 مليون امرأة.

ومنعت النساء من دخول المعبد رغم قرار المحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي برفع الحظر الذي يمنع الإناث بين سن 10 إلى 50 عاما من أداء الصلوات داخل المعبد.

وكان الحظر غير رسمي لسنوات، وأصبح قانونيا في عام 1972، قبل أن تؤكد المحكمة على أهمية المساواة بغض النظر عن العمر والجنس.

ويزور المعبد سنويا نحو 50 مليون شخص.