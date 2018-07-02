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العراق

الهيئة القضائية للانتخابات تؤيد قرار العد والفرز اليدوي

موظف في مفوضية الانتخابات أثناء قيامه بإغلاق صندوق اقتراع في أحد المراكز الانتخابية في بغداد- أرشيف

أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية قرارا يقضي بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمن إجراء العد والفرز اليدوي بالنسبة للمراكز الانتخابية التي رفعت بشأنها شكاوى فقط "وليس جميع المراكز في عموم العراق".

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن قرار الهيئة القضائية جاء تماشيا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أعلن أن مرحلة العد والفرز اليدوي لأصوات انتخابات أيار/مايو ستبدأ هذا الأسبوع.

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