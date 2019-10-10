الوسط الفني ينعى المخرج العالمي شوقي الماجري

توفّي الخميس المخرج التونسي " شوقي الماجري " عن عمر ناهز 58 عاما، إثر نوبة قلبية في مصر، بعدما أثرى الدراما العربية بعدد وافر من المسلسلات التلفزيونية الناجحة.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان، إن الراحل يعتبر من أبرز المخرجين العالميين، حيث "برز إتقانه الإبداعي وتجلت موهبته المبتكرة منذ بداية مشواره الفني".

وأثارت وفاة الماجري ردود فعل واسعة من معجبيه ورواد الفن والتمثيل، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الممثلة ستيفاني صليبا في تغريدة "دقيقة صمت لا تكفيني"، في إشارة إلى مسلسل دقيقة صمت الذي أخرجه الماجري وشاركت صليبا في بطولته.

الفنانة لطيفة وصفت وفاة الماجري بالصدمة وقالت إن الدفن سيتم الجمعة.

وقال الممثل السوري مكسيم خليل إن وفاة الماجري "خسارة على كل الأصعدة والحكي ما بيوفي حقك"

أما الممثل قيس شيخ نجيب فقال عن وفاة صديقه الماجري "رحيل مؤلم وصادم"

وقدم الماجري العديد من المسلسلات التلفزيونية في مصر وسوريا والأردن بينها، "دقيقة صمت"، و"أسمهان"، و"سقوط حر"، و"حلاوة الروح".

وعلق عبد فهد بطل مسلسل "دقيقة صمت" على رحيل الماجري قائلا "رحلة انتهت بدقيقة صمت"