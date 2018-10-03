ظريف: وضع إيران سيصبح أكثر صعوبة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء إن الأوضاع الاقتصادية في إيران ستصبح أكثر صعوبة.

وكان ظريف قد ظهر في حوار متلفز أذيع عبر BBC، علق فيه على تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني.

وقال ظريف "إن الوضع سيصبح أكثر صعوبة، لأن النظام المالي العالمي يعتمد على الدولار بشكل واسع النطاق وشامل".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تستهدف عمليات شراء الدولار الأميركي من قبل النظام الإيراني، وعلى تجارة الذهب والمعادن الثمينة أيضا.

ويأتي تصريح ظريف في الوقت الذي يؤكد فيه مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، أن سبب انهيار العملة المحلية داخلي يتلخص في سوء الإدارة وليس خارجيا.