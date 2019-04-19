'الوفاق' تسيطر على مواقع جنوب طرابلس

أفاد مراسل "أصوات مغاربية" في ليبيا الجمعة، بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرت ليل الخميس الجمعة، على مناطق الساعدية والعزيزية والقواسم قرب مدينة غريان جنوب طرابلس.

وتعتبر مدينة غريان نقطة استراتيجية لقوات الجنرال خليفة حفتر التي تتخذ من المدينة غرفة عمليات رئيسية.

في سياق آخر، أفاد المراسل، بأن "حراك مدنيون ضد الانقلاب" دعا إلى الخروج في مظاهرات حاشدة الجمعة تنديدا بالقصف العشوائي الذي استهدف العاصمة طرابلس، والمطالبة بدولة مدنية.

وناشد الحراك المواطنين إلى التظاهر بميدان 'الشهداء' في طرابلس وفي ميادين مدن مصراتة والزاوية والخمس وزليتن.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أنها نقلت 163 لاجئا من ليبيا التي تشهد معارك، إلى النيجر المجاورة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ثلاثة ألف لاجىء عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال.

وتشكل تلك أول عملية إجلاء للاجئين ومهاجرين من ليبيا منذ بدء القتال في طرابلس قبل أسبوعين مع إطلاق المشير خليفة حفتر هجومه نحو العاصمة طرابلس، كما أعلنت مفوضية اللاجئين لدى الأمم المتحدة.

المصدر: أصوات مغاربية