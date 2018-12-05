مفاوضات اليمن.. وفد الحكومة إلى السويد

ينتظر وصول وفد حكومي يمني الأربعاء إلى السويد للمشاركة في محادثات سلام مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع الدامي في اليمن.

ويضم الوفد الحكومي الذي توجه إلى السويد صباح الأربعاء 12 شخصا يترأسهم وزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لمصدر قريب من الوفد.

وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية عبد الله العليمي عبر "تويتر": "يغادر الوفد محملا بآمال الشعب اليمني"، مضيفا أنه "سيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام".

وكان وفد الحوثيين وصل مساء الثلاثاء إلى السويد صحبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الذي كان في صنعاء منذ الاثنين.

ولم تعلن الأمم المتحدة رسميا بعد موعد بدء المفاوضات التي تعد الأولى منذ عام 2016.

ورحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بمحادثات السلام، واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وأساسية"، داعية الأطراف المتحاربين إلى الانخراط فيها "بشكل كامل وصادق" و"وقف أي أعمال عدائية جارية.

وتستمر الحرب المدمرة في اليمن منذ عام 2014 وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية هناك والتي تقول المنظمة الدولية إنها الأسوأ في العالم، خلال العام المقبل فيما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.