الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد "آثار يورانيوم" في مواقع لم تعلن عنها إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، عن رصد "آثار يورانيوم" في موقع غير معلن في إيران.

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي.

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كلغم في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.

كما أضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال في ازدياد، ما يعتبر خرقا لاتفاقية العمل المشترك.

ومنذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران ونظامها الحاكم، بدأت طهران بخرق بنوده تدريجيا.