الولايات المتحدة.. استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة، كيفن ماكالينان، الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين، قد قدم استقالته.



وكتب ترامب على تويتر "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".



وأضاف ترامب "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل إلى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".



وأشار ترامب إلى أنه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".

ماكالينان من جانبه شكر ترامب على دعمه، وتعهد بالعمل مع الوزارة على تحقيق انتقال سلس.

وأضاف "بفضل دعمه حققنا على مدار الأشهر الستة الماضية تقدما هائلا في التخفيف من الأزمة الأمنية والإنسانية التي واجهناها على الحدود".