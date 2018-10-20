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قضية خاشقجي.. نواب أميركيون 'يشككون' بالتفسير السعودي

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

شكك أعضاء بالكونغرس الأميركي في تفسير المدعي العام السعودي بأن شجارا في القنصلية أدى إلى وفاة الصحافي جمال خاشقجي.

وقال السناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة على تويتر إن "من الصعب تصديق التفسير (السعودي) الأخير".

وكان غراهام من أشد منتقدي السعودية عقب اختفاء خاشقجي وهو حليف وثيق للرئيس دونالد ترامب.

وقال غراهام "في البداية أبلغونا أن السيد خاشقجي غادر القنصلية وأن هناك نفيا قاطعا لأي تورط سعودي، والآن أن مشاجرة اندلعت وأنه قتل في القنصلية، وكل هذا بغير علم ولي العهد".​

لكن الرئيس دونالد ترامب أكد في حديث للصحافيين من ولاية أريزونا الجمعة أن التفسير السعودي لما جرى مع خاشقجي جدير بالثقة.

وقال إن إعلان السعودية توقيف عدد من المشتبه بهم في حادث وفاة الصحافي خاشقجي هو "خطوة أولى كبيرة وهامة" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسئلة لاتزال تساوره حول ماحدث.

وأبلغ السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال شبكة تلفزيون سي أن أن أن التفسير السعودي "يصعب تصديقه" ودعا إلى تحقيق دولي في ملابسات موت خاشقجي.

ووصف السناتور الديمقراطي كريس فان هولن البيان السعودي بأنه عملية تستر.

وقال "ينبغي ألا تكون الولايات المتحدة شريكا في عملية التستر هذه، نتطلع إلى ما ستقوله أجهزة مخابراتنا".

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