تقرير: مضاعفة المساعدات العسكرية لمصر سيؤدي إلى مزيد من القمع

انتقد تقرير مشترك لمنظمة هيومان رايتس فرست الأميركية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قرار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مضاعفة المساعدات المالية لمصر بعد توقفها نحو عامين، واعتبراه "مساعدة للقمع في مصر".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أطلق العنان لمساعدات بقيمة 195 مليون دولار في يوليو الماضي، كان قد علقها سلفه ريكس تيلرسون جزئيا في 2016 بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لكن بومبيو عاد وأطلق 195 مليون دولار كمساعدات إضافية لمصر بداية الشهر الجاري.

وسرد تقرير مطول من 14 صفحة الحملة الصارمة على المعارضة السلمية والمنظمات غير الحكومية في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتقدة مضاعفة المساعدات "بالرغم من تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر".

ورأت المؤسستان أن قرار إطلاق المساعدات المالية للحكومة القمعية في مصر بالرغم من عدم إحراز أي تقدم في ملف حقوق الإنسان سوف يشجع الحكومة على الاستمرار في التعذيب واعتقال معارضيها السياسيين السلميين وحتى المنتقدين.

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وقال بريان دولي الباحث بمؤسسة هيومان رايتس فيرست "إن كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سجلت نقطة إيجابية واحدة لمصر في ملف حقوق الإنسان، فإنها سجلت عشر خطوات للوراء".

وأضاف "النقطة الإيجابية العام الماضي تمثلت في تعليق الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لمصر بسبب تدهور حقوق الإنسان، لكنها تراجعت عن هذا التعليق وغضت الطرف عن ملف حقوق الإنسان بل وأصدرت المزيد من المساعدات بدون شروط".

ورأى نيل هيكس من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن "القرار لن يدفع حكومة السيسي إلى وضع حد للهجمات العنيفة على الأقلية المسيحية أو معالجة التمييز المؤسسي في المجتمع المصري".

وطالبت كلا من المنظمتين، الكونغرس بالتدخل ووضع قيود حقيقية على المزيد من المساعدات في موازنة السنة المالية 2019.