ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

يرتبط بحر الصين الجنوبي بقضية نزاع طويلة الأمد بين بكين والدول الحليفة لواشنطن، لكن تصعيد الصين العسكري في المياه المتنازع عليها، يؤجج المخاوف خاصة أنها تأتي بالتزامن مع خلاف تجاري محتدم بين مع الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن الجيشين الأميركي والصيني وافقا في 2014 على قواعد سلوك بشأن الملاحة في البحار، لمساعدة البحريتين على تجنب التحرش العسكري بينهما، فإن الأحداث الأخيرة توضح أن هناك "مضايقات متهورة متزايدة من جانب الصين"، بحسب مسؤولين أميركيين.

فقد اقتربت سفينة حربية صينية الأحد لمسافة "خطرة" تقل عن 45 ياردة (41 مترا)" من مدمرة أميركية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في تصعيد "عدائي" دفع المدمرة الأميركية "للقيام بمناورة لتفادي الاصطدام" بالسفينة الصينية.

وردت الصين بغضب على الحادث، وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن "الملاحة الأميركية ... تهدد بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، وتلحق ضررا كبيرا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وجيشيهما".

وقال المحلل العسكري الدولي في "معهد راند" تيموثي هيث إن "المواجهة بين المدمرة الصينية والمدمرة الأميركية يو إس إس ديكاتور هي الأقرب على الإطلاق حتى الآن".

فما هي قضية بحر الصين الجنوبي؟

يقع بحر الصين الجنوبي في غرب المحيط الهادي بين منطقة جنوب شرق آسيا، وتايلاند، والفلبين، وبورنيو، ويرتبط ببحر شرق الصين عبر مضيق تايوان.

وتتنازع ستة بلدان على السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي أو أجزاء منه مما أدى إلى سلسلة من المواجهات بين الصين وبعض جيرانها حول السيادة على البحر.

رغم مطالبة دول أخرى بأحقيتها في مياه البحر، بنت الصين جزرا صناعية ونشرت قطعا عسكرية عليه، مما يثير توترا في المنطقة.