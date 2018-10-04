ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

يرتبط بحر الصين الجنوبي بقضية نزاع طويلة الأمد بين بكين والدول الحليفة لواشنطن، لكن تصعيد الصين العسكري في المياه المتنازع عليها، يؤجج المخاوف خاصة أنها تأتي بالتزامن مع خلاف تجاري محتدم بين مع الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن الجيشين الأميركي والصيني وافقا في 2014 على قواعد سلوك بشأن الملاحة في البحار، لمساعدة البحريتين على تجنب التحرش العسكري بينهما، فإن الأحداث الأخيرة توضح أن هناك "مضايقات متهورة متزايدة من جانب الصين"، بحسب مسؤولين أميركيين.
فقد اقتربت سفينة حربية صينية الأحد لمسافة "خطرة" تقل عن 45 ياردة (41 مترا)" من مدمرة أميركية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في تصعيد "عدائي" دفع المدمرة الأميركية "للقيام بمناورة لتفادي الاصطدام" بالسفينة الصينية.
وردت الصين بغضب على الحادث، وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن "الملاحة الأميركية ... تهدد بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، وتلحق ضررا كبيرا في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وجيشيهما".
وقال المحلل العسكري الدولي في "معهد راند" تيموثي هيث إن "المواجهة بين المدمرة الصينية والمدمرة الأميركية يو إس إس ديكاتور هي الأقرب على الإطلاق حتى الآن".
فما هي قضية بحر الصين الجنوبي؟
يقع بحر الصين الجنوبي في غرب المحيط الهادي بين منطقة جنوب شرق آسيا، وتايلاند، والفلبين، وبورنيو، ويرتبط ببحر شرق الصين عبر مضيق تايوان.
وتتنازع ستة بلدان على السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي أو أجزاء منه مما أدى إلى سلسلة من المواجهات بين الصين وبعض جيرانها حول السيادة على البحر.
رغم مطالبة دول أخرى بأحقيتها في مياه البحر، بنت الصين جزرا صناعية ونشرت قطعا عسكرية عليه، مما يثير توترا في المنطقة.
خمسة تريليونات دولار سنويا
وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريبا والذي تمر فيه تجارة قيمتها نحو خمسة تريليونات دولار سنويا.
وإلى جانب الصين تطالب كل من بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام والفلبين بالسيادة على مناطق في البحر، الذي يعتقد أيضا أنه غني بموارد الطاقة، واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.
وفي أيار/مايو وضعت الصين مقاتلات كبيرة في جزيرة "وودي أيلاند" في جزر الباراسيل في عرض للقوة العسكرية بهدف تأكيد أحقيتها في المنطقة.
وتضم جزيرة وودي أكبر قاعدة صينية في سلسلة الجزر التي تزعم فيتنام وتايوان كذلك أحقيتها فيها.
محكمة: مطالب الصين باطلة
في تموز/ يوليو 2016 قالت محكمة تحكيم دولية في لاهاي إن مطالبات الصين في الممر المائي باطلة وذلك بعد أن رفعت الفلبين دعوى ضد بكين التي رفضت الاعتراف بحكم المحكمة.
وقالت المحكمة إن الصين لا تملك حقا تاريخيا في مياه بحر الصين الجنوبي وأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية بأعمالها هناك.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة الصين بحقوق تاريخية في الموارد داخل ما يسمى خط القطاعات التسعة الذي يغطي معظم أجزاء بحر الصين الجنوبي.
وأضافت أن الصين تعدت على حقوق الصيد الفلبينية في جزيرة سكاربورو وهي واحدة من مئات الجزر المتناثرة في البحر وأنها انتهكت حقوق السيادة الفلبينية بالتنقيب عن النفط والغاز قرب منطقة ريد بانك.
أميركا تدافع عن "حرية الملاحة"
علقت الولايات المتحدة والصين مؤقتا التبادل العسكري بينهما، بما في ذلك زيارات المرافئ، بعد حادث تصادم بين طائر تجسس أميركية من طارز آي بي-3 ومقاتلة صينية في نيسان/أبريل 2001 قبالة سواحل جنوب الصين، ما أثار خلافات دبلوماسية كبيرة.
وقتل الطيار الصيني فيما أجبرت الطائرة الأميركية على الهبوط في جزيرة هاينان، حيث احتجز طاقمها 11 يوما قبل إطلاق سراحهم.
وتجري البحرية والقوات الجوية الصينية تدريبات في بحر الصين الجنوبي على نحو متكرر، وتسعى إلى تعزيز تواجدها العسكري داخل البحر والجزر المتنازع عليها من خلال بناء جزر اصطناعية وإقامة قواعد عسكرية محصنة.
وفي المقابل ترسل الولايات المتحدة سفنها الحربية في محاولات هدفها التصدي لمساعي بكين لتقييد حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية.