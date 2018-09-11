الذكرى الـ17.. الأميركيون يتذكرون ضحايا هجمات سبتمبر

تحيي الولايات المتحدة الثلاثاء الذكرى الـ17 للهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا في الـ11 من أيلول/ سبتمبر عام 2001 وحصدت أرواح 3000 شخص تقريبا فضلا عن آلاف المصابين.

ويشارك الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في مراسم تقام في الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي (13:45 ت.غ)، في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة ركاب تابعة لخطوط يونايتد.

وتقام مراسم ما بين الساعة 8:30 و12:15 بالتوقيت المحلي (13:30 و17:15 ت.غ) في النصب التذكاري لضحايا 9/11 في نيويورك، والذين يزيد عددهم على 2700 شخص. وستتم قراءة أسمائهم وسيقف المشاركون دقيقة صمت ترحما على أرواحهم.

وستقرع أجراس جميع كنائس المدينة في التوقيت ذاته الذي استهدفت فيه الطائرات التي استخدمت في الهجمات برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون وشانكسفيل، وكذلك في اللحظة التي انهار فيها البرجان.

نائب الرئيس مايك بنس سيشارك إلى جانب وزير الدفاع جيمس ماتيس في مراسم في مقر وزارة الدفاع في الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي (13:45 ت.غ) حيث ستتم تلاوة أسماء الضحايا الذين سقطوا هناك وعددهم 184. وسيقف المشاركون دقيقة صمت في الساعة 9:37 (14:37 ت.غ).