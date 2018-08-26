الولايات المتحدة تحيي ذكرى منح النساء حق التصويت

تحتفل الولايات المتحدة الأحد بيوم المساواة للنساء الذي يخلد ذكرى إقرار التعديل الـ19 من الدستور الأميركي والذي منح المرأة حق التصويت في البلاد.

ومنذ اعتماد التعديل قبل 98 عاما، غالبا ما تتجاوز النساء الرجال في نسبة التصويت في مختلف الانتخابات الأميركية.

ففي انتخابات 2016، أدلت 73.7 مليون أميركية بأصواتهن مقارنة بـ63.8 مليون أميركي بحسب بيانات مركز النساء الأميركيات في السياسة (CAWP).

وتشكل النساء 25.4 في المئة من حكومات الولايات في أميركا و20 في المئة في الكونغرس بحسب بيانات "قائمة إميلي" وهي جماعة وطنية للنساء الديموقراطيات.

متى نالت الأميركيات حقهن في التصويت؟

تمت المصادقة على التعديل الـ19 من الدستور في 18 آب/أغسطس 1920 ووثقه وزير الخارجية بينبردج كوربير في الـ26 من الشهر ذاته، ما أعطى النساء حق الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد وأنهى قرنا من الاحتجاجات.

وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1920، أدلت أكثر من ثمانية ملايين امرأة لأول مرة بأصواتهن.

ولم تصادق 12 ولاية على التعديل فور اعتماده، واستغرق ذلك أكثر من 60 عاما. وكانت ولاية ميسيسبي آخر المصادقين عليه في 22 آذار/ مارس 1984.

وينص التعديل الـ19 على أنه "لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حق الانتخاب أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب جنسهم".