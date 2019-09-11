الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات الـ11 من سبتمبر

بدأت مراسم إحياء الذكرى الثامنة عشرة لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية من موقع "غراوند زيرو" بالوقوف لحظة صمت وقرع أجراس.



واحتشد أقرباء الضحايا وكبار الشخصيات في ساحة النصب التذكاري في مركز التجارة العالمي في نيويورك، حيث بدأت المراسم في الساعة 8:46 من صباح الأربعاء. وفي هذا الوقت اصطدمت طائرة مخطوفة بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.



ثم بدأ ذوو الضحايا في تلاوة أسماء ما يقرب من 3000 شخص قُتلوا عندما اصطدمت أربع طائرات مخطوفة بالمركز التجاري ووزارة الدفاع (البنتاغون) حقل في بنسلفانيا.

ووقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لحظة صمت حدادا على أرواح الضحايا في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يحضر ترامب احتفالا في البنتاغون، كما سيتحدث نائب الرئيس مايك بنس عند النصب التذكاري للهجمات الإرهابية بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

وتم إسدال العلم الأميركي على مبنى البنتاغون إحياء لذكرى الهجمات التي اصطدمت خلالها طائرة بالمبنى ذاته