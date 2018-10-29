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الولايات المتحدة تدشن موقعا إلكترونيا لمكافحة الكراهية

شعار وزارة العدل الأميركية

دشنت وزارة العدل الأميركية الاثنين موقعا إلكترونيا جديدا لمكافحة جرائم الكراهية بعد يومين من مقتل 11 شخصا في كنيس يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

ويوفر الموقع موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون والاعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة.​

كما يقدم مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث وإحصاءات وغيرها من المعلومات.

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وقال نائب مساعد وزير العدل جون غور في بيان "يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أدائهم عبادتهم".

وأضاف "سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء".

ووفقا لوزارة العدل فقد وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية خلال السنوات الـ10 الماضية.

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