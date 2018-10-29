الولايات المتحدة تدشن موقعا إلكترونيا لمكافحة الكراهية

دشنت وزارة العدل الأميركية الاثنين موقعا إلكترونيا جديدا لمكافحة جرائم الكراهية بعد يومين من مقتل 11 شخصا في كنيس يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

ويوفر الموقع موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون والاعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة.​

Justice Department Releases Update on Hate Crimes Prosecutions and Announces Launch of New Hate Crimes Website https://t.co/y4jTlXQSua — Justice Department (@TheJusticeDept) October 29, 2018

كما يقدم مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث وإحصاءات وغيرها من المعلومات.

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وقال نائب مساعد وزير العدل جون غور في بيان "يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أدائهم عبادتهم".

وأضاف "سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء".

ووفقا لوزارة العدل فقد وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية خلال السنوات الـ10 الماضية.