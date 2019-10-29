الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وحث القادة السياسيين في لبنان إلى المساعدة في تشكيل حكومة تستجيل لحاجات الشعب.

وقال بومبيو في بيان إن لبنان يحتاج إلى حكومة جديدة تؤسس لبلد آمن مزدهر ومستقر، وتلبي مطالب الشعب اللبناني.

وأضاف بومبيو أن المظاهرات السلمية والتعبير عن الوحدة الوطنية خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية أرسلت رسالة واضحة وهي أن الشعب اللبناني يريد حكومة فعالة وإصلاحا اقتصاديا ووضع حد للفساد المستشري.

وقال بومبيو "يجب وقف كل أعمال العنف والاستفزاز"، داعيا الجيش اللبناني وقوات الأمن إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون.

وقال الحريري في خطاب مقتضب: "وصلت اليوم إلى طريق مسدود، ولابد من إحداث صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة".

وتواصلت التظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد وتدهور الخدمات في لبنان لليوم الثالث عشر على التوالي.