ترامب يلتقي برانسون في البيت الأبيض

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيلتقي السبت القس أندرو برانسون في البيت الأبيض، بعد أن أفرجت عنه محكمة تركية أمس.

ونفى ترامب وجود أي صفقة مع تركيا لإطلاق سراح برانسون وإعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أنه قدم الشكر للرئيس التركي لمساعدته في هذه القضية.

وقال ترامب في تغريدتين على تويتر "أنا لا أبرم الصفقات للرهائن، ومع ذلك، كان هناك تقدير كبير من جانب الولايات المتحدة" متوقعا علاقات جيدة مع تركيا.

وعبر ترامب عن سعادته للقاء برانسون في البيت الأبيض الساعة الثانية والنصف بتوقيت واشنطن (18:30 بتوقيت غرينتش)، واصفا الرجل بـ"قس عظيم مر بتجربة مريرة".

وتم إسدال الستار على القضية الجمعة، بالإفراج عن القس الأميركي، بعد قرار المحكمة بحبسه ثلاث سنوات كان قد قضى منها عامين، وبالتالي الإفراج عنه حسب القانون التركي.

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