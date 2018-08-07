الولايات المتحدة تصدر الدواجن للمغرب للمرة الأولى

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الزراعة الأميركية الثلاثاء أن المغرب وافق للمرة الأولى على استيراد منتجات الدواجن الأميركية، متوقعا أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي حوالي 10 ملايين دولار.

ويُنهي اتفاق بين الجانبين حظرا سابقا فرضه المغرب على الدواجن الأميركية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء.

وقال الممثل التجاري الأميركي ووزارة الزراعة إنهما عملا مع الحكومة المغربية "لتقديم ضمانات بشأن سلامة الدواجن الأميركية".

وأعرب وزير الزراعة سوني بيرديو في بيان عن ثقته في أن الشعب المغربي "حين يتذوق الدواجن الأميركية سيرغب في المزيد منها".

وأوضح أن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يمثل "أولوية قصوى" لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

والولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل، وقد بلغت مبيعاتها عالميا العام الماضي من لحوم الدواجن ومنتجاتها 4.3 مليارات دولار.