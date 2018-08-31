الولايات المتحدة توقف تمويل أونوروا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن الولايات المتحدة ستوقف مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان إن القرار جاء بعد مراجعة معمقة وأن الولايات المتحدة بعد أن قدمت مساهمتها في كانون الثاني/يناير الماضي "كانت واضحة في أنها لم تعد راغبة في تحمل الجزء غير المتناسب من تكاليف أونروا والتي كانت تحملتها منذ سنين عديدة".

وأشار البيان إلى دول "أبدت روحا قيادية في معالجة هذه المشكلة مثل الأردن ومصر والسويد وقطر والإمارات، لكن الاستجابة الدولية لم تكن كافية".

ولفت البيان إلى أن نموذج عمل الوكالة وممارساتها المالية "هي ببساطة غير مستدامة وتمر بأزمة منذ سنوات عديدة" واتهم البيان أونروا بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة" أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع لاجئ.

وأعرب البيان عن "تفهم الولايات المتحدة وقلقها العميق من تبعات القرار على الفلسطينيين الأبرياء وخصوصا طلاب المدارس من فشل الأونروا" والمانحين في إصلاح الوكالة.

وأضاف البيان أن "الفلسطينيين أينما كانوا يعيشون فهم يستحقون أفضل من نموذج تقديم الخدمة القائم على الأزمة والذي لا ينتهي، إنهم يستحقون أن يكونوا قادرين على التخطيط لمستقبلهم".

وختم البيان بأن الولايات المتحدة ستكثف حوارها مع الأمم المتحدة وحكومات الدول المضيفة وأصحاب المصلحة الدوليين من أجل مقاربة جديدة قد تشمل "مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة والشركاء الآخرين يمكنها أن توفر للأطفال الفلسطينيين اليوم مسارا أكثر قوة ويمكن الاعتماد عليه نحو غد أكثر إشراقا".