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الولايات المتحدة توقف الطيران إلى فنزويلا

طائرة عسكرية أميركية في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا تنقل 70 طنا من المساعدات

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تعليق كل الرحلات الجوية إلى فنزويلا سواء لنقل الركاب أو البضائع على خلفية مخاوف متعلقة بالسلامة.

ويتبع هذا الإعلان قرار "أميركان ايرلاينز"، أكبر شركة طيران أميركية، في آذار/مارس بتعليق رحلاتها إلى هذه الدولة في أميركا الجنوبية.

ويأتي القرار بطلب من وزارة الأمن الداخلي بعد تقييم الظروف في فنزويلا، بحسب بيان لوزارة النقل الأميركية.

وأشار أمر لوزارة النقل الى "تقارير عن اضطرابات مدنية في المطارات وحولها"، موردا أن إدارة أمن النقل الأميركية كانت غير قادرة على الوصول إلى المطارات الفنزويلية لإجراء تقييمات أمنية.

وحضت وزارة الخارجية الأميركيين على عدم السفر إلى فنزويلا كما علقت مؤقتا أعمال السفارة الأميركية هناك وسحبت الطاقم الدبلوماسي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت إدارة الطيران الفيدرالية معظم الطائرات الأميركية المصرح لها والطيارين من التحليق على علو أقل من 26 ألف قدم فوق المناطق الفنزويلية، أيضا بسبب مخاوف أمنية.

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