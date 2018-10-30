الولايات المتحدة.. حكم بسجن جزائري قدم دعما لإرهابيين

أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أن حكما بالسجن 15 عاما صدر بحق مواطن جزائري بتهمة التآمر مع آخرين لتقديم دعم مادي للإرهابيين.

وقالت في بيان إن الجزائري علي شرف دماش (53 عاما) تآمر مع امرأة من ولاية بنسلفانيا تدعى كولين لاروز لتجنيد أشخاص بهدف تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا وآسيا.

وأضاف البيان أن دماش المعروف أيضا باسم "العلم الأسود" سيرحل إلى أيرلندا التي يحمل جنسيتها أو الجزائر بلده الأصلي، بعد قضاء فترة محكوميته في الولايات المتحدة.

وأقرت لاروز أمام محكمة أميركية عام 2011 بأنها مذنبة في التآمر مع دماش في محاولة قتل الرسام السويدي لارس فيكس الذي نشر في 2007 رسوما كاريكاتيرية عن النبي محمد أثارت احتجاجات.

وألقي القبض على دماش عام 2010 في أيرلندا حيث كان يعيش منذ 10 سنوات، ثم تم الإفراج عنه بعد أن رفض قاض أيرلندي طلبا أميركيا بتسليمه، واعتقل مرة أخرى في إسبانيا عام 2015 التي سلمته بدورها للولايات المتحدة في 2017.