الولايات المتحدة..سحب لحوم ملوثة بـ "إي كولاي"

قررت شركة لحوم أميركية سحب أكثر من 130 ألف رطل من منتجاتها بسبب تلوثها ببكتريا "إي كولاي" القاتلة، حسب ما أعلنت وزارة الزراعة الأميركية الأربعاء.

ويشمل القرار لحوم أبقار مفرومة من إنتاج شركة "كارغيل" تسببت في إصابة 18 شخصا، توفي أحدهم لاحقا.

وتظهر أعراض "إي كولاي" على المصاب عادة بين يوم إلى 10 أيام من تناول الأطعمة الملوثة، لكن معظم الناس يصابون بالعدوى بعد ثلاثة أو أربعة أيام حسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.

وأبرز الأعراض إسهال "أحيانا دموي"، وقيء وحمى.

ويتعافي معظم الناس بعد خمسة إلى سبعة أيام من التعرض للإصابة، لكن قليلين (5-10 في المئة) يصابون بنوع من الفشل الكلوي، قد يؤدي إلى الوفاة.

شركة "كارغيل" كانت قد تعرضت إلى حادثة مماثلة في الشهر الماضي لكن من دون وقوع وفيات.

ونصحت دائرة سلامة الأغذية بوزارة الزراعة الأميركية المستهلكين بالتخلص من اللحوم الملوثة أو إعادتها إلى مكان شرائها.

كما ذكرت المستهلكين باستخدام ميزان حرارة لضمان أن درجة حرارة اللحوم المطهية لا تقل عن 160 درجة فهرنهيت، وهي كافية لقتل البكتريا الضارة.