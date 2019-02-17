مستشفى عسكري أميركي في أبوظبي

أعلن مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية الجنرال تشارلز هوبر الأحد، أن الولايات المتحدة ستبني مستشفى عسكريا ضخما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستبنى المستشفى بتمويل من الإمارات، لمعالجة الجنود الإماراتيين والأميركيين المتمركزين في المنطقة، حسب هوبر.

وقال هوبر لصحافيين على هامش معرض "أيدكس" الدفاعي في العاصمة الإماراتية، إن المركز سيكون مشابها للمستشفى العسكري الأميركي الضخم في مدينة لاندسهوت الألمانية.

ويعتبر مركز مدينة لاندسهوت أحد أكبر المراكز الطبية العسكرية الأميركية خارج الولايات المتحدة، والمتخصّص في معالجة الإصابات الجسدية والنفسية.

ولم يعلن المسؤول العسكري موعد بدء بناء المركز، لكنه أشار إلى أن المحادثات في هذا الشأن انطلقت، مضيفا أنهم يتطلعون لافتتاح المركز بأسرع وقت".