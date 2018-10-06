السيسي وزوجته يستقبلان ميلانيا ترامب

وصلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب السبت إلى مصر، في محطتها الرابعة والأخيرة من جولتها في أفريقيا.

واستقبلت زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، في مطار القاهرة ميلانيا ترامب وسط تدابير أمنية مشددة، كما استقبلها الرئيس السيسي في القصر الرئاسي.

وتزور ميلانيا ترامب السفارة الأميركية، وكذلك الأهرامات في الجيزة، قرب القاهرة. ومن المقرر أن تزور المتحف الوطني الجديد الذي تجري أعمال بنائه.

وكانت ترامب قد استهلت جولتها الثلاثاء في غانا قبل أن تزور ملاوي ثم كينيا.

وأشاد الرئيس الأميركي الخميس من البيت الأبيض بعمل زوجته في تغريدة معتبرا أنه "رائع".