أميركيون يتظاهرون ضد سياسة الهجرة

تظاهر الآلاف من منتقدي سياسة الهجرة الأميركية السبت في مختلف الولايات الأميركية احتجاجا على فصل أفراد عائلات المهاجرين تطبيقا لسياسة الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف.

وانطلقت تظاهرة تحت شعار "العائلات يجب أن تكون مجتمعة" من ساحة لافاييت المواجهة للبيت الأبيض باتجاه مبنى الكابيتول مقر مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي نيويورك شاركت عائلات وشبان وأطفال وشيوخ من القادمين الجدد والمواطنين في تظاهرة احتجاجية تحت شمس حارقة. وقدر أحد الشرطيين عدد المشاركين بنحو "ألفي شخص".

وهتف المتظاهرون "قولوها بالفم الملآن، قولوها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا"، كما أعربوا عن ترحيبهم بالمسلمين.

وفي مطلع أيار/مايو أمر الرئيس ترامب بتوقيف البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية ولا سيما طالبي اللجوء، في محاولة لوقف تدفق عشرات آلاف المهاجرين شهريا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك تم فصل الأطفال عن ذويهم، وبحسب مشاهد تناقلتها وسائل إعلام عالمية وضعوا في مراكز تابعة لسلسلة متاجر، ما أثار ردود فعل منددة محليا وعالميا.

إلا أن الرئيس ترامب وقع الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا لوقف إجراءات فصل العائلات، لكن محامين متخصصين في قضايا الهجرة يقولون إن العملية ستستغرق وقتا طويلا وستكون معقدة.

ولا يزال نحو ألفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نشرت نهاية الأسبوع الماضي.