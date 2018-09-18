الولايات المتحدة: مقتل بطلة غولف إسبانية

أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء العثور على بطلة الغولف الجامعية الإسبانية سيليا باركين أروسامينا البالغة من العمر 22 عاما، مقتولة على مضمار للعبة في ولاية آيوا في الغرب الأوسط، وتوقيف شخص يشتبه بضلوعه في الجريمة.

وأوضحت الشرطة في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أروسامينا "تعرضت لاعتداء تسبب بمقتلها". وأن شابا يدعى كولن دانيال ريتشاردز أوقف على خلفية القضية.

واختيرت أروسامينا المولودة في الولايات المتحدة "رياضية العام في ولاية أيوا"، بعد إحرازها لقب البطولة الجامعية الرئيسية.



وأوضحت الجامعة أن أروسامينا تتحدر من منطقة بوينتي سان ميغيل في إسبانيا، واختيرت أفضل رياضية في جامعتها هذه السنة، وكانت على وشك إنهاء دراستها في اختصاص الهندسة المدنية.